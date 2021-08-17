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Новости 15:15

Дмитриева добилась включения бульвара в Купчино в программу благоустройства

фото ЗакС политика Дмитриева добилась включения бульвара в Купчино в программу благоустройства

Официальный запрос петербургского депутата Оксаны Дмитриевой, обращенный к вице-губернатору Николаю Бондаренко, поспособствовал включению бульвара в створе улицы Турку в программу благоустройства на 2022 год и выделению на эту цель финансирования из городского бюджета, о чем сообщает пресс-служба Партии Роста.

В своем письме Дмитриева указывала на то, что работы в зеленой зоне были запланированы еще на 2020 год, тогда как их до сих пор не провели, и "оборудование детских площадок, расположенных на территории бульвара, устарело, скамейки находятся в аварийном состоянии и не ремонтируются".

Бондаренко заверил, что заявку о выделении бюджетных денег на благоустройство территории в скором времени передадут в комитет по финансам.

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Упоминаемые персоны
Бондаренко Николай Леонидович
Дмитриева Оксана Генриховна 

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