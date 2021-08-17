Миронов хочет обложить налогом денежные переводы мигрантов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, сочтя, что "Россия - щедрая душа", выступил за введение нового налога - на денежные переводы мигрантов, которые в своем нынешнем безналогом виде, на его взгляд, являются стимулирующим фактором для "серой" экономики и вовлечения в нее все большего количества людей. Федеральный бюджет, как представляется Миронову, от такого положения вещей только теряет.

"В прошлом году международные эксперты признали денежные переводы из нашей страны самыми выгодными в мире. К тому же переводы не облагаются налогами. Подразумевается, что люди официально заработали эти деньги и уже заплатили с них налоги и соцвзносы. Однако подавляющее число мигрантов – даже легально пребывающих в РФ – нигде не оформлены и никаких налогов не платят, не говоря уже о нелегалах", - приводит соображения политика его персональная пресс-служба.

Он отмечает, что, пока экономической активности гостей страны оказывается максимальное благоприятствование, собственных граждан Российская Федерация "обдирает как липку".

"С этой благотворительностью пора кончать!", - заявил Миронов.

В новом созыве Госдумы в случае своего избрания он пообещал подготовить соответствующие поправки в Налоговый кодекс.