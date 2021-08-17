Петербургские школьники в новом учебном году смогут заниматься дистанционно

Петербургские чиновники с учетом эпидемической ситуации подготовились к тому, чтобы школьники по решению родителей смогли провести наступающий учебный год в дистанционном режиме.

"Возможность возвращения обратно в очную форму обучения будет зависеть от состояния здоровья ребенка и от выбора родителей. То есть такая гибкая смешанная форма обучения, она будет в школах продолжаться в этом учебном году", - приводит ТАСС слова главы комитета Смольного по образованию Наталии Путиловской.

Ранее было объявлено, что, скорее всего, смешанный формат обучения также ожидает студентов петербургских вузов. При этом в колледжах, со слов Путиловской, будет возможно только очное обучение.