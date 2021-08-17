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Новости 17:49

"Яблоко" отказалось согласовывать бюллетень Госдумы - ЦИК все равно его утвердил

фото ЗакС политика "Яблоко" отказалось согласовывать бюллетень Госдумы - ЦИК все равно его утвердил

Партия "Яблоко" не согласовала бюллетень по общефедеральному округу на выборах депутатов Государственной думы, сообщил на заседании Центральной избирательной комиссии зампред Николай Булаев. По его словам, партию не устроила формулировка о том, что один из кандидатов аффилирован с НКО-иноагентом. 

В списке "Яблока" по Краснодарскому краю выдвинут экс-координатор "Открытой России"* Андрей Пивоваров. Ранее ЦИК просила партию указать, что Пивоваров связан с общественной организацией "Открытый Петербург"*, которую в России признали иностранным агентом. 

- "Яблоко" не согласовало бюллетень. Мы знаем, что в составе кандидатов "Яблока" есть кандидаты, которые являются кандидатами, аффилированными с выполняющим функции иностранного агента лицом". Представитель "Яблока" считает эту формулировку не очень корректной, - сообщил Булаев. 

Он рассказал, что партия просила убрать из фразы четыре слова. Лингвисты Центризбиркома решили, что так изменится смысл фразы, заявил зампред комиссии. По его словам, упоминание написано в соответствии с требованиями закона.

Член ЦИК с правом совещательного голоса от "Яблока" Григорий Макаров отметил, что в законе не прописана сама необходимая формулировка. Там сказано о необходимости проинформировать избирателя о связи кандидата с НКО-иноагентом, заявил представитель "яблочников". Он сообщил, что партия немного изменила изначальную фразу.

- Партия "Яблоко" считает, что формулировка должна звучать следующим образом: "В составе федерального списка кандидатов выдвинут кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом НКО "Открытый Петербург"*, - сказал Макаров.

По его словам, так избиратель получит исчерпывающую информацию, сможет в интернете узнать о деятельности организации - что она не деструктивная - и принять взвешенное решение. Это указание не займет много места, уверен представитель "Яблока".

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что все подробные данные о партии и кандидатах будут указаны на стендах. Там избиратель и сможет ознакомиться с информацией, считает руководитель комиссии. 

Булаев предложил коллегам проголосовать за утверждение бюллетеня. Если "Яблоко" захочет - может оспорить его в суде, заявил зампред. Он уверен, что партия таким образом хочет привлечь больше внимания к себе. Члены Центризбиркома единогласно утвердили бюллетень. 

Напомним, Пивоваров сейчас сидит в СИЗО Краснодара. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (Осуществление деятельности нежелательной организации). Уже находящегося под арестом Пивоварова "Яблоко" решило выдвинуть в Госдуму в составе региональной группы от Краснодара. Ранее 17 августа сторонники кандидата опубликовали его манифест из СИЗО.

 

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

София Саттарова

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