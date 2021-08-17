Горсуд обязал ИКМО "Ланское" зарегистрировать кандидатов "Яблока" и "Справедливой России"

Санкт-Петербургский городской суд 17 августа отказал в апелляции ИКМО "Ланское" на решение Приморского районного суда зарегистрировать кандидатов на муниципальные выборы. Всего рассмотрели вопросы об участии в выборах семерых кандидатов: пятерки "Яблока" (Михаил Молчанов, Дмитрий Лысов, Николай Солодков, Анна Ширяева и Юлия Бобылева) и двух выдвиженцев от "Справедливой России - За правду" (Илья Мохов и Роман Лунев).

Кандидаты рассказали ЗАКС.Ру, что представители ИКМО "Ланское" и не пытались отстоять свою позицию, повторив те же доводы, что и на предыдущем заседании в Приморском районном суде.

- Решение суда оставили без изменений. Позиция представителей ИКМО была такая же, как и на суде первой инстанции. Они утверждали, что в документах должно быть указано нечто, свидетельствующее о том, что выдвижение от регионального бюро партии, хотя это было понятно и из устава и самого документа. Там уже было написано, что федеральное бюро исполняло обязанности городского отделения, - рассказала "яблочница" Ширяева.

С завтрашнего дня решение суда о регистрации вступает в законную силу.

Напомним, ИКМО "Ланское" отказала в регистрации почти половине от общего числа кандидатов. Некоторым из них удалось обжаловать отказ через Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Например, Владимиру Баскакову и Дмитрию Вороновичу потребовалось дважды обращаться в ГИК, чтобы признали отказ в регистрации незаконным. В итоге они были зарегистрированы городской комиссией напрямую, без отправки на третий пересмотр в ИКМО.

Константин Леньков