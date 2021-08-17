Беглов: Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом планируется запустить в 2026 году

Движение высокоскоростных поездов по магистрали Москва - Петербург (ВСМ) могут начать уже в 2026 году, уведомил петербургский глава Александр Беглов постфактум встречи с руководством ОАО "РЖД".

Согласно поручению президента, проектирование ВСМ уже ведётся. При этом РЖД необходимо организовать работу по тактовому движению электричек с тем, чтобы учесть потребности будущей магистрали.

"Поток прибывающих по железной дороге в Санкт-Петербургскую агломерацию существенно возрастёт. Очень важно, чтобы мы могли его оперативно распределить по Северной столице и её пригородам", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Железнодорожное сообщение Петербурга со своими городами-спутниками является комфортным и удобным для граждан способом перемещения между населёнными пунктами. Тактовое движение электричек позволит сделать Пушкин, Колпино, Сестрорецк, Гатчину и Тосно доступнее для местных жителей.

В числе примеров сотрудничества с РЖД по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Беглов выделил "строительство и реконструкцию 18 путепроводов, запуск внутригородских электричек по полукольцевым маршрутам, создание транспортно-пересадочных узлов на пересечении с существующими и перспективными линиями метрополитена".

Возводить ВСМ должны начать в 2022 году и закончить к 2027-му.

Ранее Беглов, ныне пребывающий в Москве, обсудил с "Автодором" перспективы строительства КАД-2 вокруг Петербурга.