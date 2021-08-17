Депутат Романов хочет добиться ремонта одного из мостов через реку Оккервиль

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, намеревающийся избраться на новый срок, встретился с жителями Веселого Поселка, живущими на территории МО "Оккервиль". Наиболее болезненной для участников встречи стала тема разрушающегося моста, соединяющего берега реки Оккервиль в районе дома 34к1 по улице Дыбенко. Парламентарий выразил уверенность в том, что мост нуждается в срочном ремонте.

"Состояние моста тревожное. Здесь играют дети, гуляют женщины с колясками, пожилые горожане. Я также намерен поднять вопрос о том, чтобы была проведена комплексная проверка всех мостов через Оккервиль, а также состояния автомобильных и пешеходных подъездов и подходов к переправам. Это нужно сделать до наступления зимы, с ее гололедом и сугробами", - приводит слова Романова его пресс-служба.

Депутат ЗакСа Игорь Высоцкий, тоже присутствовавший на встрече, согласился с тем, что река Оккервиль нуждается в укреплении берегов, которые могут осыпаться. Романов пообещал обратиться в комитет по природопользованию с тем, чтобы дно реки расчистили от мусора.