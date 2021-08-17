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Муниципал 18:50

Депутат Романов хочет добиться ремонта одного из мостов через реку Оккервиль

фото ЗакС политика Депутат Романов хочет добиться ремонта одного из мостов через реку Оккервиль

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, намеревающийся избраться на новый срок, встретился с жителями Веселого Поселка, живущими на территории МО "Оккервиль". Наиболее болезненной для участников встречи стала тема разрушающегося моста, соединяющего берега реки Оккервиль в районе дома 34к1 по улице Дыбенко. Парламентарий выразил уверенность в том, что мост нуждается в срочном ремонте.

"Состояние моста тревожное. Здесь играют дети, гуляют женщины с колясками, пожилые горожане. Я также намерен поднять вопрос о том, чтобы была проведена комплексная проверка всех мостов через Оккервиль, а также состояния автомобильных и пешеходных подъездов и подходов к переправам. Это нужно сделать до наступления зимы, с ее гололедом и сугробами", - приводит слова Романова его пресс-служба.

Депутат ЗакСа Игорь Высоцкий, тоже присутствовавший на встрече, согласился с тем, что река Оккервиль нуждается в укреплении берегов, которые могут осыпаться. Романов пообещал обратиться в комитет по природопользованию с тем, чтобы дно реки расчистили от мусора.

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Высоцкий Игорь Владимирович 
Романов Михаил Валентинович 

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