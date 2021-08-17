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Суд согласился допросить зэков, из-за доносов которых Шестуна признали склонным к побегу

фото ЗакС политика Суд согласился допросить зэков, из-за доносов которых Шестуна признали склонным к побегу

Бежецкий суд в Тверской области согласился вызвать на допрос заключенных, сидящих вместе с экс-главой подмосковного Серпуховского района Александром Шестуном, из-за доносов которых политику присвоили статус склонного к побегу, уведомила ЗАКС.Ру супруга бывшего управленца Юлия Шестун.

Сегодняшнее заседание инстанции прошло хоть и не без эксцессов, однако частичные доводы адвоката Шестуна Людмилы Сметаниной судья всё же решил учесть.

"Экс-глава Серпуховского района сообщал, что он не отказывался выходить на завтрак, а сотрудник колонии сам захлопнул перед ним дверь. Не мог политик и заслонять смотровой глазок в штрафном изоляторе, поскольку просто бы не смог до него дотянуться – из-за решетки внутри камеры, отгораживающий дверь с глазком", - приводит доводы из ходатайств защиты супруга Шестуна.

Как итог: судья решила истребовать записи видеорегистраторов, заседаний дисциплинарных комиссий и вызвать в суд заключенных ИК-6 Бежецка, из-за доносов которых, "написанных под копирку", на Шестуна и поставили "клеймо" склонного к побегу.

Следующее заседание суда должно состояться 3 сентября.

Шестун приговорён к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью политизированным: он неоднократно критически высказывался о "мусорных" амбициях местных властей, собиравшихся возводить на вверенной ему территории мусоросжигательные заводы и полигоны.

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