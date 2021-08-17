           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:48

Саратовский коммунист Бондаренко отстоял в суде свое право на участие в выборах в ГД

фото ЗакС политика Саратовский коммунист Бондаренко отстоял в суде свое право на участие в выборах в ГД

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренкo, выдвигающийся от Саратовской области, смог победить в суде и пока тем самым отстоять свое участие в выборах в Госдуму. В ходе процесса его, по иску конкурента на выборах, обвиняли в причастности к деятельности структур Алексея Навального, признанных экстремистскими, в связи с постом в социальных сетях, который был опубликован коммунистом десять лет назад. 

"Я не имел никогда отношения ни к Навальному, ни к его структурам, ни к другим каким-либо экстремистским организациям. За всем этим, как мне кажется, стоят власти. Я не знаю, истцы испугались или увидели, что их обвинения очевидно абсурдные, или стыдно стало", - приводит комментарий молодого члена КПРФ "Московский комсомолец".

Дело в отношении Бондаренко, как сообщил он сам на собственном YouTube-канале, закрыли. Иск против политического соперника подавал представитель партии "Коммунисты России" Дмитрий Архипов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru