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Новости 17 августа, 20:23

К выборам избирком Ленобласти закупил более трех миллионов средств индивидуальной защиты

фото ЗакС политика К выборам избирком Ленобласти закупил более трех миллионов средств индивидуальной защиты

Трехдневные выборы, которые состоятся с 17 по 19 сентября, в Ленинградской области пройдут с обеспечением их участников более 3,25 млн средств индивидуальной защиты ввиду продолжающейся пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального избиркома Михаила Лебединского.

"Мы уже закупили 5,5 тысячи настольных защитных экранов, более 15 тысяч литров средств для дезинфекции рук и помещений", - добавил он.

По словам Лебединского, почти все члены облизбиркома прошли вакцинацию от коронавируса. Избирателям обещают обязательную термометрию при входе на избирательные участки.

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