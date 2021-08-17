Депутат Нилов предложил наказывать политиков за неисполнение обещаний

Петербургский депутат из Госдумы Олег Нилов внес на рассмотрение своих коллег законопроект, которым предусматривается наказание для политических деятелей за неисполненные обещания.

"Создание эффективного механизма воздействия на недобросовестных кандидатов на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной кампании, сопряженные с обманом и злоупотреблением доверием избирателей" - таким образом описывается объект борьбы депутата в пояснительной записке к законопроекту.

По логике Нилова, кандидат на выборную должность должен быть наказан в уголовном порядке, если обещанную инициативу после избрания откажется реализовывать или уклонится от ее реализации. Имеется и немаловажное уточнение.

"Аморфные и неопределенные по своему характеру предвыборные обещания (например, "сделать жизнь в России лучше", "стараться действовать в интересах народа") наказываться, по законотворческой мысли Нилова, не должны.