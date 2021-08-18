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Полицейские начали приходить к москвичам, адреса которых попали в слитые базы данных проектов Навального

фото ЗакС политика Полицейские начали приходить к москвичам, адреса которых попали в слитые базы данных проектов Навального

Люди, которые представлялись сотрудниками полиции, пришли к жителям Москвы, адреса которых были в слитой базе данных, связанной с проектами Алексея Навального, пишут "ОВД-Инфо" и SOTA.

Известно, по крайней мере, о 20 таких случаях. Люди в гражданской одежде приходили к тем, кто регистрировался на сайтах "Умного голосования", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования ФБК*, и представлялись сотрудниками уголовного розыска. Они требовали объяснений о донатах фонду, попадании человека в базу, при этом сами не объясняли, как адреса попали к ним.

Как минимум в одном случае человек рассказал, что полицейские просили написать заявление на Навального о незаконной передаче персональных данных.

В том числе люди в штатском приходили домой к спецкору "Новой газеты" Илье Азару. Он рассказал, что его не было дома, и полицейские говорили с соседями.

База данных тех, кто регистрировался на сайте сторонников Навального в поддержку идеи митинга, оказалась в открытом доступе в середине апреля. После этого по электронным ящикам оттуда разослали письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям. В июле была слита база данных москвичей, зарегистрированных на сайте "Умного голосования".

"Что-то мои персональные данные, которые мол попали в интернет", - добавил журналист.

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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