ЗакС Петербурга отказался обсуждать введение Дня памяти жертв "Ленинградского дела"

Законодательное собрание Петербурга отказалось обсуждать инициативу об объявлении 13 августа Днём памяти жертв "Ленинградского дела".

С соответствующим предложением выступили депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова и дружественный этой фракции парламентарий Михаил Амосов. Они также предложили официально объявить 15 ноября Днём петербургского метрополитена.

За включение вопроса в повестку проголосовали только девять депутатов. Против - один. Остальные не голосовали.

"Ленинградское дело" - серия судебных процессов конца 1940-х - начала 1950-х. В центре расследования оказались руководители ленинградский областных, городских и районных организаций ВКП(б).

Сергей Еремеев