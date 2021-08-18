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ЗакС Петербурга отказался обсуждать введение Дня памяти жертв "Ленинградского дела"

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга отказался обсуждать введение Дня памяти жертв "Ленинградского дела"

Законодательное собрание Петербурга отказалось обсуждать инициативу об объявлении 13 августа Днём памяти жертв "Ленинградского дела". 

С соответствующим предложением выступили депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова и дружественный этой фракции парламентарий Михаил Амосов. Они также предложили официально объявить 15 ноября Днём петербургского метрополитена. 

За включение вопроса в повестку проголосовали только девять депутатов. Против - один. Остальные не голосовали. 

"Ленинградское дело" - серия судебных процессов конца 1940-х - начала 1950-х. В центре расследования оказались руководители ленинградский областных, городских и районных организаций ВКП(б).

Сергей Еремеев

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