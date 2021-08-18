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Ковалев опасается массовой застройки пляжей и бывших спортобъектов апарт-отелями

фото ЗакС политика Ковалев опасается массовой застройки пляжей и бывших спортобъектов апарт-отелями

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 августа утвердило запрос депутата Алексея Ковалева к губернатору Александру Беглову. Парламентарий в очередной раз поднял вопрос будущего территории стадиона "Калининец" на Васильевском острове, а также планов по возможному объединению функциональных зон Р0 (зона спортивных сооружений и пляжей) и Р3 (зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов) в зону Р1 в будущем Генплане.

По словам Ковалева, о планах объединения ему заявил вице-губернатор Николай Линченко в февральском ответе на обращение о судьбе "Калининца". Депутат опасается, что в случае реализации этой идеи гостиницу, апарт-отель или торгово-развлекательный центр можно будет построить на территории любого пляжа или на месте планируемых объектов спорта. В своем запросе он перечислил несколько таких участков, в том числе яхт-клуб и парусный клуб на Петровской косе, а также пляжи в Курортном, Приморском и Выборгском районах. 

— Вот зачем Смольный хочет существенно поменять состав Законодательного собрания. Это же миллиарды! — возмутился с трибуны автор запроса. 

Он напомнил, что утверждать новый Генплан будет уже следующий созыв ЗакСа. 

У губернатора Ковалев спросил, в чем заключаются причины объединения двух функциональных зон и каким образом объединенная зона поможет сохранить стадион "Калининец". Кроме того, он поинтересовался, обсуждался ли вопрос объединения на заседании комиссии по подготовке изменений в Генплан. 

Напомним, ранее жители Васильевского острова собирали подписи против планов строительства на месте "Калининца" 11-этажного корпуса апартаментов.

Сергей Еремеев

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