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Новости 10:25

Алексей Макаров выступил в защиту маршрутки К-213

фото ЗакС политика Алексей Макаров выступил в защиту маршрутки К-213

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа утвердило депутатский запрос единоросса Алексея Макарова к губернатору Александру Беглову по вопросу отмены маршрутного такси К-213 в ходе запланированной транспортной реформы.

Маршрутка ходит от площади Сенной через Московский проспект и Пулковское шоссе до Авиагородка. По словам депутата, местные жители жалуются, что альтернативных пассажирских транспортных маршрутов просто нет. Макаров отметил, что люди активно пользуются К-213 вне зависимости от времени суток.   

Депутат попросил губернатора рассмотреть возможность организации нового социального автобуса, который бы курсировал по маршруту К-213.

Сергей Еремеев

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