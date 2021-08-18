Алексей Макаров выступил в защиту маршрутки К-213

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа утвердило депутатский запрос единоросса Алексея Макарова к губернатору Александру Беглову по вопросу отмены маршрутного такси К-213 в ходе запланированной транспортной реформы.

Маршрутка ходит от площади Сенной через Московский проспект и Пулковское шоссе до Авиагородка. По словам депутата, местные жители жалуются, что альтернативных пассажирских транспортных маршрутов просто нет. Макаров отметил, что люди активно пользуются К-213 вне зависимости от времени суток.

Депутат попросил губернатора рассмотреть возможность организации нового социального автобуса, который бы курсировал по маршруту К-213.

Сергей Еремеев