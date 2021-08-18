           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:30

КПРФ внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

фото ЗакС политика КПРФ внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий вернуть прежний выход возраста на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Коммунисты считают, что вместо того, чтобы в 2018 году повышать возраст выхода на пенсию в России, следовало совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы: например, пополнять ее за счет части налогов. По версии авторов законопроекта, российская экономика не нуждается в увеличении числа работников.

В КПРФ указали, что состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, которые вынуждены работать, ухудшается, и это приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования: к примеру, несравненно большее число людей будет обращаться за инвалидностью. К тому же, считают коммунисты, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, и среди молодежи в том числе.

"Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", — говорится в пояснительной записке.

В 2018 году президент Владимир Путин увеличил возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Достигать этих значений решили поэтапно, повышая этот возраст в течение пяти лет. В 2021 году выйти на пенсию имеют право женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru