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Новости 10:49

Горбачев: Организаторы путча 1991 года несут огромную долю ответственности за развал СССР

фото ЗакС политика Горбачев: Организаторы путча 1991 года несут огромную долю ответственности за развал СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в заявлении в преддверии годовщины августовского путча ГКЧП возложил ответственность за развал на организаторов политического кризима и тех, кто подписал Беловежские соглашения.

По мнению Горбачева, хотя путч в 1991 году провалился, он "осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза". Горбачев считает, что шанс "сохранить Союз на обновленной основе" был, но в декабре того года руководители России, Украины и Беларуси подписали Беловежские соглашения, заявив о прекращении существования СССР. 

"Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны", — приводит слова Горбачева "Интерфакс".

Горбачев напомнил, что не раз высказывал свои оценки тех событий, и что когда путчисты прислали к нему своих представителей, он "категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении".

"Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти", — заявил Горбачев.

Экс-президент СССР призвал отстаивать принципы демократии. Он считает, что Россия сможет развиваться и решать любые проблемы лишь на демократическом пути.

"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", с уверен Горбачев.

Августовский путч произошел 30 лет назад, 19 – 21 августа 1991 года. Политический кризис был вызван попыткой группы членов высшего руководства СССР сорвать процесс подписания нового Союзного договора. В результате сговора президент СССР Михаил Горбачев был изолирован на своей резиденции в Крыму, затем было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению. После этого в Москву ввели войска. В ответ граждане начали выходить на массовые митинги и демонстрации в Москве, Ленинграде и других городах. Указами президента РСФСР Бориса Ельцина создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту.

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