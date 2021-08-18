ЗакС установил срок приема предложений на место Ждановой в Горизбиркоме

Заксобрание Петербурга установило, что предложения для назначения нового члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса будут принимать до 25 августа включительно. Приём заявок завершится в 18:00.

Соответствующее постановление ЗакС принял в целом на заседании 18 августа. Документ внес единоросс Андрей Васильев.

Ранее городской парламент проголосовал за прекращение полномочий члена Горизбиркома Марины Ждановой. Она была назначена Заксобранием по квоте ЦИК.

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева обратила внимание, что, по закону, члена ГИК нельзя отзывать в разгар избирательной кампании и менее чем за год до истечения полномочий. В своем Telegram-канале она заявила, что Партия роста имеет все основания отозвать своего члена Горизбиркома Алексея Березина, но не может в силу закона, "который разрабатывала и приняла "Единая Россия". По ее мнению, в этом случае фракция единороссов "действует по принципу – себе можно всё, остальным закон".

Сергей Еремеев