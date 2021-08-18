Губернатор Приморья выступил за возвращение мэрских выборов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с призывом вернуть общенародные выборы глав городов для жителей муниципалитетов своего региона. В настоящее время право голоса имеется только у местных депутатов.

"И мы на законодательном собрании, я как партийный секретарь во всяком случае, конечно, вернемся к тем обязательствам, которые мы давали своим избирателям. В столице должен быть мэр, который всенародно избран", - приводит его слова "Интерфакс".

Кожемяко упомянул о том, что ввиду сложности этой работы число желающих занять должность городского главы за последние три года уменьшилось многократно: по его данным, с 35 до шести человек.

Отметим, что еще одним известным сторонником возвращения мэрских выборов является бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, в 2018 году досрочно прекративший свои полномочия в знак протеста против предстоявшей отмены выборов мэра у себя в регионе. Во Владивостоке выборы мэра отменили еще раньше – в 2015 году.