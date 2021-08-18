Депутат ЗакСа Васильев призвал Путина "укротить Беглова"

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Андрей Васильев, высказываясь с трибуны по вопросу обращения городского парламента в ЦИК, обратился к президенту Владимиру Путина.

- Уважаемый товарищ президент, укротите господина Беглова, - сказал Васильев.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон и напомнил, что обсуждается письмо в адрес Эллы Памфиловой.

Когда Васильев смог продолжить говорить с помощью звукоусиления, он заявил, что из городского парламента пытаются убрать людей, которые задают неудобные вопросы, в том числе его и депутата Сергея Никешина.

- Уважаемая Элла Александровна, примите срочные меры. Этот беспредел в Санкт-Петербурге терпеть больше нельзя, - обратился к Памфиловой Васильев.

Напомним, ЗакС решил принять коллективное обращение в ЦИК по поводу нарушений во время избирательной кампании в городской парламент.

Сергей Еремеев