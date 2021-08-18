В Петербурге за сутки подскочила заболеваемость коронавирусом: 1636 новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 44 случая инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 799, а сумели поправиться 20 713 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1590 новых больных, в Петербурге – 1636 (на 480 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1240. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 1786 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 40 (накануне – 52).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.