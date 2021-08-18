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Законопроект о праве депутатов ЗакСа реагировать на доклады чиновников прошел второе чтение

фото ЗакС политика Законопроект о праве депутатов ЗакСа реагировать на доклады чиновников прошел второе чтение

Заксобрание Петербурга 18 августа утвердило во втором чтении проект закона, который даст депутатам городского парламента возможность отправлять рекомендации и предложения по итогу докладов, которые зачитывают в Мариинском дворце чиновники Смольного и другие официальные лица.

Документ подготовили члены фракции "Единая Россия" Сергей Никешин и Денис Четырбок. Они же внесли ко второму чтению поправку, расширив круг адресатов для реакций парламентского корпуса. Рекомендации и предложения будут направлять в Общественную палату города. Ранее было решено, что их также начнут адресовать губернатору, членам регионального правительства, сенаторам, городским омбудсменам и председателю Контрольно-счетной палаты.

Напомним, в первом чтении инициативу Никешина и Четырбока приняли еще в марте.

Сергей Еремеев

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