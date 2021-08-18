Задержан четвертый из пяти сбежавших из ИВС в Истре арестантов

Управление Следственного комитета по Московской области объявило о задержании четвертого беглеца из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Четвертый задержанный – Александр Бутнару, ранее были задержаны еще трое. Таким образом, на свободе остается последний сбежавший – Александр Мавриди, которого считают самым опасным из этой группы беглецов. Мавриди обвиняют в убийстве "мясного короля" – бизнесмена Владимира Маругова.

Пятеро арестантов сбежали из ИВС в Истре 6 августа, вероятно, открыв двери с помощью гаечного ключа. СК считает, что им помогли сотрудники изолятора. В отношении них возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении беглецов возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста в составе группы лиц).