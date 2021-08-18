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Петербургские единороссы предложили обязать всех приемных родителей проходить психолого-педагогическую подготовку

фото ЗакС политика Петербургские единороссы предложили обязать всех приемных родителей проходить психолого-педагогическую подготовку

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 августа одобрило проект федерального закона, вводящего новые обязанности для будущих приемных родителей.

Согласно действующим правилам, лица, желающие принять в семью ребенка, должны пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку. Это требование не распространяется на близких родственников.

Члены фракции "Единая Россия" Михаил Барышников и Денис Четырбок заявили, что "нередки случаи возникновения проблем в воспитании ребенка именно у его близких родственников". Они предложили обязать проходить психолого-педагогическую подготовку всех усыновителей без исключения.

"В школе приемных родителей обучают, как вести себя с подростками, выстраивать доверительные отношения с ними, учат необходимости разбирать все кризисные ситуации с детьми. Всем кандидатам необходимо проходить обучение, люди должны быть готовы к тем вызовам, которые могут произойти с приходом ребенка в семью", - говорится в пояснительной записке к документу. 

Депутат Барышников отметил, что значительное количество опекунов и усыновителей в дальнейшем отказываются от детей. По мнению парламентария, предварительное обучение поможет сгладить эту статистику.

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