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Новости 12:17

Кинотеатры должны будут предупреждать зрителей о длительности рекламы

фото ЗакС политика Кинотеатры должны будут предупреждать зрителей о длительности рекламы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 марта 2022 года кинотеатры будут обязаны извещать посетителей о том, сколько продлится реклама, предваряющая показ того или иного фильма, сообщает пресс-служба кабинета министров. Причем информацию об этом зрители будут узнавать уже на кассе. Там же им будут доступны сведения о технических характеристиках экрана и аудиосистемы.

"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", - говорится в сообщении.

Новые правила будут действовать как минимум шесть лет с момента вступления в силу.

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