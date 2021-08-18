Милонов: Обидно, что Дзюбы нет в составе сборной России по футболу

Депутат Госдумы Виталий Милонов в соцсетях высказался о решении тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать в состав команды нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

"Обидно, что Дзюбы нет в составе сборной. А с другой стороны – у сборной новый командир, который будет обновлять состав, ему нужно дать возможность реализовать свое видение. Там уже будет понятно, правильное ли было решение не вызывать Дзюбу", - написал Милонов.

Он подчеркнул, что ему и правда обидно, но оговорился, что он не главный тренер, так что смысла возмущаться нет. Милонов считает, что нужно дать время Карпину, "хотя бы полгода тишины". У Дзюбы же, отметил Милонов, "есть чем заниматься помимо сборной", и форвард будет играть в "Зените" "без лишнего напряжения".

"Окончит ли Артем карьеру в сборной? Сложно сказать. Думаю, пока что он будет стараться играть на максимуме, а там уже его могут и вернуть в сборную. Понятно, что он сейчас нестабильно играет в команде, но не надо забывать, что Дзюба прошел через сложный эмоциональный момент, ему тяжеловато", - полагает Милонов.

Милонов – заядлый любитель футбола. В ноябре 2020 года он называл себя фанатом римского футбольного клуба "Лацио", но оговаривался, что как петербуржец не может болеть против "Зенита".

Перед началом чемпионата Европы по футболу ЗАКС.Ру общался с петербургскими депутатами об игре, шансах сборной на турнире и околофутболе. Большинство опрошенных назвали Дзюбу своим любимым игроком.