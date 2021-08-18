ЗакС принял документ об обязательном страховании ответственности владельцев "опасных собак"

Петербургский ЗакС на заседании 18 августа утвердил проект постановления о внесении федерального законопроекта, обязывающего владельцев потенциально опасных собак страховать свою гражданскую ответственность.

Инициативу подготовили депутаты "Единой России" Юрий Бочков и Денис Четырбок.

"В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, предлагается установить, что в случае, если потенциально опасная собака находится вне места ее содержания или за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании, ответственность ее владельца (за исключением владельцев собак-поводырей) должна быть застрахована", — говорится в пояснительной записке к документу.

Всего в федеральном перечне опасных пород 13 позиций, отметил депутат Четырбок.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что это только первый шаг. Далее, по его словам, депутаты планируют решить вопрос о компенсации ущерба пострадавшим.

"В случае принятия закона владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис. Без этого документа он будет не вправе выгуливать животное за пределами принадлежащего ему огороженного участка", — заявил Макаров.

Отметим, что в тексте проекта постановления прописано, что в случае принятия документа Госдумой, вступит в силу он только с начала 2024 года.

Сергей Еремеев