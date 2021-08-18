В Петербурге расширят перечень получателей социального питания

Девять новых наименований добавят в Петербурге в список категорий граждан, которые имеют право на бесплатное клиническое питание. Соответствующий законопроект Смольного ЗакС одобрил в первом чтении в среду, 18 августа.

В частности, льготу начнут предоставлять детям, страдающим муковисцидозом и не являющимся инвалидами. Им требуется специальная безлактозная диета. Также помощь начнут оказывать онкобольным, перенесшие хирургическое вмешательство или химиотерапию и выписанные на домашнее лечение.

По оценке Смольного, действие закона распространится примерно на 1500 человек. В настоящее время в перечень входят только две категории больных.

Сергей Еремеев