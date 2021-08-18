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Новости 14:01

ЗакС Петербурга проведёт очередное заседание в пятницу, а не в среду

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга проведёт очередное заседание в пятницу, а не в среду

Депутаты Законодательного собрания Петербурга перенесли очередное пленарное заседание со среды на пятницу, 27 августа. 

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок объяснил, что это связано с тем, что до 25 августа включительно будут приниматься предложения по назначению нового члена Горизбиркома. 

Ранее ЗакС проголосовал за отзыв из ГИК секретаря Марины Ждановой. Однако в комиссии подвергают сомнению легитимность этого решения. 

Напомним, в понедельник, 23 апреля, в Мариинском дворце начнутся "нулевые чтения" бюджета.

Сергей Еремеев

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