Закупку ГИК на поставку двух тысяч брошюр с законом о выборах проверит УФАС

Городское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило заключение контракта по закупке Санкт-Петербургской избирательной комиссии на поставку 2100 экземпляров брошюр "Закон Санкт-Петербурга "О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" за 252 тысячи рублей из-за жалобы индивидуального предпринимателя Игоря Бедного. Он считает, что его заявку отклонили без достаточных на то оснований.

Заявку Бедного не стали рассматривать, так как в данных потенциального исполнителя не указан адрес проживания, хотя, как указал Бедный в своей жалобе, он приложил к документам карточку участника и его паспорт, где указан адрес. По мнению заявителя, таким образом Горизбирком не хочет утвердить его кандидатуру в роли заказчика, несмотря на наименьшую предложенную цену в 162,2 тысяч рублей.

"Заказчик не желает выполнить первичную задачу закупки – заключить наилучший контракт, который исходит из наилучшей цены, предложенной Индивидуальным предпринимателем Бедным Игорем Борисовичем. Считаем, что Заказчик нарушает принцип добросовестной ценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, на котором основывается контрактная система в сфере закупок, а также принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок", - говорится в жалобе.

В карточке закупки указано, что до подачи жалобы победителем было признано ООО "Магнат профешнл", предложившее такую же цену, как и Бедный — 162,2 тысячи рублей.

Напомним, Горизбирком продолжает подготовку к выборам депутатов в Законодательное собрание, которые пройдут в Петербурге в сентябре 2021 года. На покупку листовок и сейф-пакетов уже выделили 4,7 млн рублей. Ещё 1,5 млн рублей планируют потратить на видеорекламу в общественном транспорте.

Константин Леньков