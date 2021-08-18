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Выборы 2021

Муниципал 14:18

ИКМО "Ланское" зарегистрировала кандидатов после решения суда

фото ЗакС политика ИКМО "Ланское" зарегистрировала кандидатов после решения суда

Участники муниципальных выборов в МО "Ланское" от "Яблока" и "Справедливой России — За правду", которых до этого сняли с выборов, в скором времени получат свои удостоверения зарегистрированных кандидатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заветных "корочек" им пришлось добиваться через суд. 

Муниципальный избирком 18 августа зарегистрировал пятерых "яблочников": Дмитрия Лысова, Николая Солодкова, Михаила Молчанова, Анну Ширяеву и Юлию Бобылеву. Кроме них, удостоверения получат Роман Лунев и Илья Мохов от "Справедливой России — За правду". 

Несмотря на регистрацию, кандидаты все равно допускают вероятность новой попытки ИКМО снять кандидатов с выборов. 

— Они могут попробовать, как и в 2019 году, провести внеочередное заседание и отказать. Тогда времени на обжалование уже не было. В суде потом говорили [представители ИКМО], что уведомили меня устно, представив бумагу, подписанную тремя членами комиссии, о том, что слышали, как меня известили, — рассказал Солодков. 

Ранее, Приморский районный суд обязал зарегистрировать "отказников", не согласившись с решением ИКМО снять кандидатов. У "Яблока" комиссия якобы не нашла нужного документа о выдвижении, а у Лунева и Мохова не смогла подтвердить подлинность дипломов о высшем образовании. После решения районного суда ИКМО попыталась обжаловать решение в Горсуде, но и там судья не согласился с доводами представителей местного избиркома. 

Напомним, 19 сентября в МО "Ланское" пройдут выборы в муниципальный совет по 2-му избирательному округу. Итоги голосования 2019 года были отменены судом из-за незаконного отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павлу Чупрунову. 

Константин Леньков

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