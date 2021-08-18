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В Петербурге не выявили ни одного случая тяжелой пневмонии у сделавших укол от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге не выявили ни одного случая тяжелой пневмонии у сделавших укол от COVID-19

На заседании межведомственной медицинской рабочей группы при координационном совете по борьбе с коронавирусом в Петербурге объявили о том, что даже одна из двух инъекций в рамках вакцинации от коронавируса позволяет избежать впоследствии тяжелой пневмонии. По крайней мере, как сообщает пресс-служба профильного губернатора Олега Эргашева, за всю недолгую историю изучения отечественных вакцин от COVID-19 не было задокументировано ни одного такого случая. Тяжелыми считаются диагнозы, при которых поражается более трех четвертей легочной ткани.

Что касается петербуржцев, прошедших полный цикл вакцинации, то анализ результатов КТ показывает, что две дозы вакцины "достоверно снижают риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза".

По официальным данным на утро 18 августа, всего в городе первично привились более 1,42 млн граждан, а получили две инъекции от коронавируса – почти 1,27 млн человек.

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