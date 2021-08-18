Участника акции 21 апреля в Петербурге Пунегова приговорили к году колонии-поселения

Ленинский суд Петербурга приговорил участника акции протеста 21 апреля Ивана Пунегова к году колонии-поселения, сообщил адвокат "ОВД-Инфо" Сергей Подольский.

Суд признал Пунегова виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напомним, по версии следствия, Пунегов во время протестов схватил руками за шею сотрудника ОМОН. Сторона защиты настаивала, что он пытался защитить от задержания девушку. По словам Подольского, приговор будет обжалован.

Сторонники Алексея Навального 21 апреля провели многочисленные акции протеста в крупных городах России. Митингующие требовали оказать Навальному квалифицированную медицинскую помощь и допустить к нему в колонию гражданских врачей. В ходе митинга в Петербурге было задержано более 700 человек.