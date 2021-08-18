           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:36

Роспотребнадзор сорвал общественное обсуждение ситуации с домом Басевича

фото ЗакС политика Роспотребнадзор сорвал общественное обсуждение ситуации с домом Басевича

Сотрудники Роспотребнадзора 18 августа пришли в здание конгресс-холла "Васильевский" на Васильевском острове, где планировалось провести общественное обсуждение судьбы доходного дома Басевича, расположенного в Петроградском районе Петербурга. Представители ведомства заявились в здание с проверкой и запретили проводить любые мероприятия, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин. 

На встрече собирались выслушать доклады активистов о риске сноса здания ради строительства на этом месте Академии танца Бориса Эйфмана. 

- Сообщили, что у них [администрации конгресс-холла] проверки. Мы с ними общались около 15:00. Тогда еще, по их словам, проверка продолжалась. Было совершенно непонятно, чем все это закончится. Были угрозы, что либо закроют неизвестно на сколько, либо оштрафуют на 500 тысяч рублей, - рассказал Мухин. 

На встрече хотели выступить выступить депутат Заксобрания и заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, мундеп МО "Гавань" Ольга Фаттуш и другие. Всего по оценке организаторов на встрече ожидалось около 70 человек.

Теперь организаторы планируют найти альтернативную площадку, чтобы провести слушания до конца августа. 

Ранее администрация Петроградского района отказалась проводить встречу с активистами, сославшись на коронавирусные ограничения. 

Напомним, дом Басевича — историческое здание, возведенное в 1912 году. В 2016 году постройка была передана губернатором Георгием Полтавченко под оперативное управление известному хореографу Борису Эйфману. На этом месте планируется возвести апартаменты для воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана. Градозащитники и местные жители выступают против такого использования участка. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru