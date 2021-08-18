Роспотребнадзор сорвал общественное обсуждение ситуации с домом Басевича

Сотрудники Роспотребнадзора 18 августа пришли в здание конгресс-холла "Васильевский" на Васильевском острове, где планировалось провести общественное обсуждение судьбы доходного дома Басевича, расположенного в Петроградском районе Петербурга. Представители ведомства заявились в здание с проверкой и запретили проводить любые мероприятия, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин.

На встрече собирались выслушать доклады активистов о риске сноса здания ради строительства на этом месте Академии танца Бориса Эйфмана.

- Сообщили, что у них [администрации конгресс-холла] проверки. Мы с ними общались около 15:00. Тогда еще, по их словам, проверка продолжалась. Было совершенно непонятно, чем все это закончится. Были угрозы, что либо закроют неизвестно на сколько, либо оштрафуют на 500 тысяч рублей, - рассказал Мухин.

На встрече хотели выступить выступить депутат Заксобрания и заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, мундеп МО "Гавань" Ольга Фаттуш и другие. Всего по оценке организаторов на встрече ожидалось около 70 человек.

Теперь организаторы планируют найти альтернативную площадку, чтобы провести слушания до конца августа.

Ранее администрация Петроградского района отказалась проводить встречу с активистами, сославшись на коронавирусные ограничения.

Напомним, дом Басевича — историческое здание, возведенное в 1912 году. В 2016 году постройка была передана губернатором Георгием Полтавченко под оперативное управление известному хореографу Борису Эйфману. На этом месте планируется возвести апартаменты для воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана. Градозащитники и местные жители выступают против такого использования участка.

Константин Леньков