Работы на Лиговском путепроводе пообещали закончить в сентябре

Курирующий транспортную сферу петербургский вице-губернатор Максим Соколов сообщил на своей странице в соцсети, что долгожданное окончание реконструкции Лиговского путепровода в юго-западной части города случится в сентябре.

"Важно было полностью заменить конструкции, не закрывая движение. Для этого мы возвели сталежелезобетонный путепровод на три полосы движения правого направления. Прежний участок путепровода демонтировали — там появится новый на три полосы движения левого направления", - написал чиновник, отметив, что Красносельский район — густонаселенный, и продолжает разрастаться.

Вместе с тем продолжается реконструкция проспекта Маршала Жукова и Таллинского шоссе. Когда в результате этих работ магистрали, как и путепровод в их створе, станут шестиполосными, то, предрекает Соколов, это значительно разгрузит путь в сторону Красного Села.

В начале августа стало известно о том, что на реконструкцию Лиговского путепровода из федерального бюджета городу добавят полмиллиарда рублей. На протяжении затянувшейся реконструкции чиновники имели недопонимание с подрядчиками.