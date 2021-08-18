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Под Петербургом появится первый на Северо-Западе сад сирени

фото ЗакС политика Под Петербургом появится первый на Северо-Западе сад сирени

На территории Кингисеппского района появится первый в Северо-Западном федеральном округе сад сирени (сирингарий). Его разместят в границах Никольского скита Александро-Невской лавры, о чем сообщает пресс-служба Петербургской митрополии.

Церемонию закладки сада, намеченную на 20 августа, посетит епископ Кронштадтский Назарий. Сад будет иметь название Александровского по случаю 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, практически повсеместно на официальном уровне отмечаемого в 2021 году.

"Сирингарий станет не только одним из подарков к юбилею князя, но будет также посвящен подвигу русского народа в Великой Отечественной войне, поскольку местность, где расположен скит, связана с ее историей", - говорится в сообщении.

Сад разобьют в форме Андреевского креста и поделят на тематические тропинки. Всего в нем планируют высадить 200 кустов сирени.

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