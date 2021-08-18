Смольный закупит пылесосы за 309 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга планирует приобрести десять пылесосов для уборки помещений Смольного. На бытовую технику выделили 309 тысяч рублей, следует из извещения о проведении электронного аукциона на портале госзакупок, размещенного 18 августа. Заявки принимаются до конца месяца.

Всего администрация ищет десять пылесосов. Каждый оценили в 30 990 рублей. Это должен быть напольный пылесос для сухой уборки весом не более 13 килограммов. В комплект должны входить шланг длиной 2,5 метра, удлинительные трубки не менее 0,9 метра, а также насадки для пола, фильтр и многоразовый мешок для сбора пыли. В качестве примера в закупке указали Karcher T12/1.

В последний раз Смольный закупил пылесосы в январе 2021 года. Тогда администрация искала точно такое же оборудование в количестве десяти штук. В начале года они обошлись дешевле. ООО "Севентек интеграция" отработала заявку за 190 тысяч рублей, при максимальной цене в 299 тысяч рублей. После этого Смольный разместил еще две закупки на поставку комплектующих для этих пылесосов на общую сумму в 405 тысяч рублей.

Константин Леньков