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"Столица самокатов": В Петербурге обсуждают цифровую платформу для электросамокатов и другого транспорта

фото ЗакС политика "Столица самокатов": В Петербурге обсуждают цифровую платформу для электросамокатов и другого транспорта

В Петербурге работают над созданием городской цифровой платформы "Я в пути", которая призвана собрать в одном месте все возможности по транспорту. Совещание на эту тему прошло с участием вице-губернатора Станислава Казарина и представителями кикшеринговых компаний.

По задумке, с помощью этой платформы петербуржцы смогут проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки, сразу оплатить аренду, проезд или парковку. В сервисе будут разделы, посвященные электросамокатам, личному транспорту, общественному и арендному. Реализовывать проект будут в несколько этапов: на первом к платформе подключат электросамокаты, затем ее дополнят парковками, а после добавят остальные виды транспорта. Завершить разработку первого этапа и запустить пилотную версию платформы пока планируют в апреле 2022 года.

По мнению Казарина, поскольку персональная мобильность в Петербурге будет расти, нужно разрабатывать методы, которые "позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере". Он ожидает, что платформа "Я в пути" даст петербуржцам "удобный и простой городской сервис, который сделает Петербург еще более комфортным и привлекательным для туризма".

"Петербург может стать столицей самокатов. На мой взгляд, платформа "Я в пути" даст рынку возможность развиваться и находиться в постоянном открытом диалоге бизнеса с городом", — сказал директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий.

Региональный координатор "Клуба лидеров" Вячеслав Трактовенко рассказал, что при разработке учитывались интересы "всех сторон — горожан, города и силовых ведомств, бизнеса".

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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