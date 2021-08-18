Власти Таиланда одобрили въезд в страну иностранцев, привитых "Спутником V"

Чиновники из правительства Таиланда принциально одобрили включение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в список вакцин, привившись которыми, иностранцы имеют право въезда в страну, передает "Интерфакс".

О подробностях, в том числе о сроках вступления в силу новой нормы официальные представители азиатского государства обещают сообщить позднее. Пока в страну можно попасть только будучи привитым препаратами от коронавируса из списка, утвержденного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в который пока не входит ни одна вакцина российского производства.

Между тем, "Аэрофлот" до 31 октября прервал авиасообщение с Таиландом из-за событий в Афганистане, где к власти пришла признанная террористической и запрещенная в РФ организация "Талибан" и откуда наблюдается массовое бегство населения. Рейсы из России в Таиланд совершались через воздушное пространство Афганистана.