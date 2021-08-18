Суд отправил жительницу Ростова-на-Дону на принудительное лечение из-за комментариев о взрыве в УФСБ Архангельска

Южный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил местную жительницу, 56-летнюю Евгению Ткач к принудительному лечению, признав виновной в оправдании теракта в управлении ФСБ по Архангельску, передает "Кавказский узел".

Ткач обвиняли по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, в мае 2020 года она опубликовала комментарии, которые касались теракта в здании УФСБ Архангельска.

В итоге суд решил освободить Ткач от уголовной ответственности и назначить ей "принудительную меру медицинского характера", а именно — лечение в психиатрическом стационаре.

В июле аналогичную меру в такой же ситуации применил суд в Иркутской области. Там военный суд отправил в стационар активиста Дмитрия Надеина.