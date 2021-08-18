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Новости 18:59

Петербург стал вторым регионом РФ по числу самозанятых несовершеннолетних жителей

фото ЗакС политика Петербург стал вторым регионом РФ по числу самозанятых несовершеннолетних жителей

По последним официальным данным чиновников, Петербург занял вторую строчку в рейтинге субъектов Федерации, ведущемся по такому показателю, как число самозанятых среди граждан младше 18 лет. Таковых насчитали более 3100 человек, что, как передает пресс-служба Смольного, вызвало положительную реакцию у губернатора Александра Беглова.

"В нашем городе живёт инициативная и ответственная молодежь. Она стремится развиваться и зарабатывать деньги. Город, со своей стороны, готов оказывать поддержку самозанятым", - прокомментировал он обнародованный статистический факт.

Главным образом поддержку этой категории граждан на сегодняшний день оказывают под эгидой нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Помимо этого, в городе функционирует специальный Центр молодежного инновационного творчества.

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