Петербург стал вторым регионом РФ по числу самозанятых несовершеннолетних жителей

По последним официальным данным чиновников, Петербург занял вторую строчку в рейтинге субъектов Федерации, ведущемся по такому показателю, как число самозанятых среди граждан младше 18 лет. Таковых насчитали более 3100 человек, что, как передает пресс-служба Смольного, вызвало положительную реакцию у губернатора Александра Беглова.

"В нашем городе живёт инициативная и ответственная молодежь. Она стремится развиваться и зарабатывать деньги. Город, со своей стороны, готов оказывать поддержку самозанятым", - прокомментировал он обнародованный статистический факт.

Главным образом поддержку этой категории граждан на сегодняшний день оказывают под эгидой нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Помимо этого, в городе функционирует специальный Центр молодежного инновационного творчества.