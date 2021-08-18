           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:21

В Калининском районе начался капремонт заброшенной "сталинки"

фото ЗакС политика В Калининском районе начался капремонт заброшенной "сталинки"

В двухэтажном доме №4 по улице Жукова (примыкающей к петербургскому историческому району Полюстрово) начались работы по капитальному ремонту без информационного щита, передает строительное издание "Канонер". Здание, возведенное в конце 1930-х годов, в последние годы пребывало в аварийном состоянии и никак не использовалось. Более того, не до конца известно о его изначальном назначении.

В настоящее время сооружение стоит без крыши. Отмечается, что здание с аукциона минувшей зимой приобрел гражданин по имени Анатолий Бернштейн. Его имя и фамилия совпадают с именем и фамилией человека, руководящего патриотической организацией "Ленрезерв", которая базируется в шаговой доступности от ремонтируемого дома.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru