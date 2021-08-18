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Министр просвещения пообещал не вводить обязательную "дистанционку" в школах

фото ЗакС политика Министр просвещения пообещал не вводить обязательную "дистанционку" в школах

В планы Министерства просвещения пока не входит утверждать режим дистанционного обучения в школах с началом учебного года. Министр Сергей Кравцов, как передает РИА "Новости", несмотря на опасности пандемии коронавируса, считает важным сохранение "традиционной системы" обучения.

"Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками", - приводятся слова чиновника.

По оценке Кравцова, сохранить очный формат занятий в первый год пандемии коронавируса во многом помогла смелость педагогов и их преданность своему делу. 

"Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования", - дополнил свою позицию министр.

Отметим, что накануне, 17 августа, глава петербургского комитета по образованию Наталия Путиловская гарантировала возможность как очного, так и заочного обучения в школах в наступающем году: прежде всего, эта гибкая система будет подстраиваться под пожелания родителей и медицинские факторы.

фото: kremlin.ru

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