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В России продолжают дешеветь фрукты и овощи

фото ЗакС политика В России продолжают дешеветь фрукты и овощи

Росстат выпустил новый еженедельный отчет о динамике потребительских цен в отечественных магазинах. Традиционным для августа образом в розничной продаже продолжают дешеветь овощи. В целом плодоовощная продукция за минувшую неделю подешевела на 2%.

Заметнее остальных продовольственных товаров за исследуемый период подешевели морковь (-7,6%), картофель и огурцы (-3,9%), помидоры (-3,4%), белокочанная капуста (-0,6%).

Подешевели также полукопченая и варено-копченая колбаса (-0,8%), куриные яйца (-0,6%), мороженая рыба (-0,5%).

Сильнее остальных продуктов подорожала свинина (+0,9%) и овощные консервы для детского питания (+0,5%).

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