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Новости 18 августа, 20:40

Эмигрировавший Гудков рассказал о новом визите силовиков в его московскую квартиру

фото ЗакС политика Эмигрировавший Гудков рассказал о новом визите силовиков в его московскую квартиру

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, в начале лета покинувший Россию, находясь под уголовным преследованием, сообщил в своих социальных сетях, что 18 августа его московскую квартиру решили посетить сотрудники силовых структур. Он связывает это событие с обходами людей из утекших в интернет весной баз сторонников Алексея Навального. При этом политик допускает, что мог фигурировать еще в старых списках, имевшихся на руках у правоохранителей, поскольку в базе проекта "Умное голосование" он не регистрировался ("без советов знаю, за кого мне в округе голосовать").

"Мы тут сравнили, посмотрели и увидели, что слитая база апрельского митинга за Навального и нынешняя на 10 тысяч человек совпадают почти на 80%. А вот еще 20% — это то ли давние базы Навального (времен мэрского голосования 13-го года, регистрировался, признаюсь), то ли творчество самих господ полицейских, передающих так привет разным оппозиционно настроенным гражданам", - говорится в свежем посте Гудкова.

Оппозиционер поражается тому, что полицейским не лень заниматься подобной деятельностью: в ходе визитов к другим членам слитых баз они всего лишь просили написать заявление на Навального и его команду. Последнюю, напомним, с недавних пор обвиняют в посягательстве на права граждан.

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