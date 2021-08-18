Движение "Голос" включили в новый реестр иноагентов

Первым в новом реестре организаций-иноагентов, не зарегистрированных в качестве юридических лиц, стало специализирующееся на наблюдении за выборами в России общественное движение "Голос", передает "Интерфакс".

По версии Минюста, общественники получали материальную помощь от некоей армянской гражданки.

Как сообщалось ранее, для того, чтобы попасть в новый, уже третий по счету реестр иноагентов Минюста, незарегистрированной структуре нужно быть не только уличенным в финансировании из-за рубежа, но еще и вести политическую деятельность.

Из-за начавшегося в первой половине 2010-х годов давления властей "Голос" с 2016 года и по сей день существует исключительно как общественная организация без какого-либо правового статуса.