Отзыв неугодных

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 18 августа решило отозвать из Санкт-Петербургской избирательной комиссии секретаря Марину Жданову. Причины такого решения в документе не указаны, но за него проголосовали 32 из 39 депутатов. Хотя досрочно прекратить полномочия члена избиркома во время избирательной кампании нельзя — на это нужны серьезные основания.

При большом желании

Документ об отзыве члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии внес депутат от "Единой России" Андрей Васильев. Он заявил о якобы допущенных Ждановой нарушениях. За них "судить надо, а не только освобождать от должности", сказал Васильев, но не уточнил, о чем именно идет речь.

В самом документе о причинах снятия секретаря ГИК с должности тоже ничего не написано. Там только сказано: освободить Жданову от обязанностей и решение вступает в силу со дня его принятия.

Ее в состав Горизбиркома выдвинула Центральная избирательная комиссия. Решение о назначении Ждановой членом ГИК приняло Законодательное собрание. Сейчас она является секретарем комиссии и работает в штате организации.

Представляя документ, Васильев сослался на статью 29 закона о выборах, в которой говорится о статусе членов избиркомов:

- Право освобождения члена комиссии с правом решающего голоса от своих обязанностей до истечения срока полномочий установлено в статье 29 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации". То есть член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, в данном случае Санкт-Петербургской избирательной комиссии, может быть освобожден от обязанности члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего.

Однако Васильев не упомянул, что городской парламент может лишить полномочий члена избиркома, если тот сам подал заявление об уходе или нарушил ряд запретов (п. 6 ст.29 67-ФЗ). Коллеги депутата поинтересовались у него на заседании ЗакСа, есть ли личное заявление Ждановой об уходе.

- Нет, личного заявления нет, но парламент вправе без личного заявления это сделать, - ответил Васильев.

Для такого лишения полномочий Жданова должна была нарушить хотя бы один запрет из закона об основных гарантиях избирательных прав. В частности, член комиссии не может быть депутатом органов госвласти или местного самоуправления, главой местной администрации, быть выбранным должностным лицом, судьей, прокурором, кандидатом на выборах, уполномоченным или доверенным лицом кандидата или участвующего в выборах избирательного объединения, супругом или близким родственником кандидата. Также членом избиркома не может быть человек, которого этого статуса лишил суд или ранее избирком был расформирован (п. 1 ст. 29 67-ФЗ). Работающий в штате член комиссии обязан соблюдать законы о коррупции, о запрете иметь иностранные активы и о контроле за расходами людей на госдолжностях (п. 6.1 ст. 29 67-ФЗ).

В остальных случаях представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома должен подавать орган, который его выдвинул. В случае со Ждановой — это Центризбирком. Свое представление ЦИК должен направить в ЗакС и мотивировать его. Тут причины для отзыва человека из состава комиссии аналогичные: утрата гражданства России, приобретение иностранного гражданства, решение суда об административном нарушении закона о выборах, признание судом человека недееспособным, систематически не выполняющим свои обязанности, или расформирование комиссии (п. 8 ст. 29 67-ФЗ).

При этом Центризбирком не может просто так отозвать члена комиссии во время предвыборной кампании (п. 9.1 ст. 23 67-ФЗ). Она же сейчас в самом разгаре — до выборов депутатов ЗакСа Петербурга и Государственной Думы остался месяц.

Сама Жданова отказалась комментировать ЗАКС.Ру свое возможное снятие с должности:

- Как мне это комментировать? Я даже не знаю.

Она отметила, что ЗакС не может отозвать ее кандидатуру из комиссии. Об этом же в разговоре с ЗАКС.Ру заявили и другие опрошенные члены Горизбиркома. Никаких формальных причин для снятия полномочий члена комиссии со Ждановой у парламента нет, считает член ГИК Дмитрий Краснянский.

- Никаких объективных препятствий к замещению должности у Марины Александровны нет. У нее нет ни иностранного гражданства, ничего — тут у нее все в порядке. Заявление она сама не писала. ЦИК с представлением об отзыве в Законодательное собрание не обращался. Насильно снимать члена избирательной комиссии в период кампании нельзя, - сказал Краснянский.

Депутаты ЗакСа голосовали по вопросу тайно. За лишение Ждановой полномочий высказались 32 депутата, еще 6 — против.

Между двух огней

Депутат Васильев причины снятия Ждановой так и не пояснил. Он отметил, что вопрос связан с обращением в Центризбирком, который принимали после лишения члена ГИК полномочий.

- Это все звенья одной цепи. Я подробно не хочу сейчас останавливаться на этом, но вот в комментариях к обращению к [председателю ЦИК Элле] Памфиловой я всё скажу. Поверьте мне, там будет много перечислено того, за что не только снимать с должности, а судить надо, - заявил Васильев.

Но депутат ничего позже пояснять не стал. Обращение к Центризбиркому представлял Юрий Бочков. Он заявил, что в городе происходит "беспредел". В обращении к ЦИКу депутаты просят обратить внимание на отказы в регистрации партии "Родина", певице Татьяне Булановой и парламентарию Сергею Никешину. Также в документе ЗакС говорит, что "серьезные сомнения" вызывают подписи избирателей за "Новых людей" и Российскую партию свободы и справедливости, по которым их зарегистрировали на выборы в городской парламент. Парламентарии от "Единой России" уже неоднократно говорили, что "Новым людям" якобы подписи помогают собирать администрации районов. В партии "новеньких" обвинения опровергают.

В разговоре с ЗАКС.Ру Васильев сообщил, что ЗакС не удовлетворен работой Горизбиркома и поэтому решил отозвать Жданову. Остальными членами комиссии парламент тоже недоволен, добавил депутат.

- Вся та обстановка, которая сложилась с выборами в Государственную Думу, в Законодательное собрание, та политика, которую проводит городская избирательная комиссия — они нашли отклик в Законодательном собрании, - сказал Васильев.

На вопросы о том, почему ЗакС не отзывает остальных членов ГИК и что именно не так сделала Жданова, парламентарий не ответил.

Недоволен действиями своих коллег и член ГИК Алексей Березин. На заседании комиссии 17 августа он заявил, что хотел бы, чтобы определенные люди не вмешивались в работу комиссии:

- Хотелось бы выразить надежду, что ряд должностных лиц, замещающих государственные должности в Санкт-Петербурге в высшем органе исполнительной власти в городе Санкт-Петербурге, не будут осуществлять вмешательство с использованием должностного положения в осуществление Санкт-Петербургской избирательной комиссии своих полномочий, установленных законодательством по выборам, с целью повлиять на ее решения. А именно требовать или давать указания со стороны данных должностных лиц по вопросам регистрации кандидатов.

В разговоре с ЗАКС.Ру Березин добавил, что сейчас в комиссии две противоречащие позиции:

- Одна из них, на мой взгляд, правовая, а другая — исключительно по звонку вице-губернатора.

Среди вице-губернаторов выборы в городе курирует Александр Бельский, отвечающий за внутреннюю политику. Бельский ранее был муниципальным депутатом МО "Город Сестрорецк" в Курортном районе. В этой районной администрации в 1990–2014 годах вместе работали глава ГИК Чечина и губернатор Александр Беглов. По информации СМИ, кандидатуру Чечиной в председатели Горизбиркома якобы лоббировал Бельский.

Березин считает, что Жданова одна из тех членов Горизбиркома, кто якобы принципиально готова принимать некорректные решения. На эти действия поступила "вполне очевидная" реакция, заявил Березин.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что для него решение ЗакСа о снятии Ждановой удивительно. По его словам, причин такого поступка депутатов он не знает.

- У нас бывают случаи, когда не совпадают точки зрения, допустим, у меня и у Марины Александровны. При этом никогда никаких санкций.

Член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев в своем Telegram-канале написал, что сейчас Жданова может оспорить постановление ЗакСа о снятии в суде. Правда, сколько времени займут судебные разборки — неизвестно, отметил Воробьев.

"Постановление ЗакСа может быть оспорено в городском суде, но суд вряд ли рассмотрит дело за один день. <...> Тем временем ЗакС объявил приём предложений на открывшуюся вакансию до 25 августа. "Право первой ночи" здесь принадлежит ЦИК (именно по квоте ЦИК назначена Жданова), однако если в установленный срок оттуда предложений не поступит, то ЗакС может назначить члена комиссии по своему усмотрению. <...> Если Жданова не успеет добиться отмены постановления ЗакС о своей отставке до назначения нового члена комиссии, ситуация станет ещё запутаннее", - написал член ГИК.

Его коллега с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский считает, что Жданова может продолжить работать в избиркоме:

- Продолжать работать и оспаривать это постановление. В конце концов, можно усмотреть серьезное нарушение со стороны Законодательного собрания.

Первый случай

Жданова не первый член Горизбиркома, которого захотели снять во время текущей предвыборной кампании. На прошлой неделе, 13 августа, Партия роста опубликовала обращение к губернатору Беглову с просьбой отозвать из ГИК Алексея Березина. Его в состав комиссии выдвинула партия, а утвердил глава города.

Причина такого решения — участие Березина в суде на стороне противников депутата ЗакСа от Партии роста Оксаны Дмитриевой. На парламентария в суд подал ее соперник по выборам в Государственную Думу Дмитрий Румянцев. Он требовал отменить решение территориального избиркома №29 о регистрации Дмитриевой как кандидата. ТИК в суде представлял Березин, выступив за удовлетворение иска. Суд регистрацию Дмитриевой оставил в силе, но позиция члена ГИК Партию роста не устроила:

"Березин не только проявил откровенную предвзятость и политическую враждебность по отношению к политической партии, благодаря которой он занял нынешнее служебное положение. <...> Подобное поведение несовместимо с профессиональной и служебной этикой и свидетельствует о недопустимости дальнейшего пребывания Березина на ответственной государственной должности", - написала партия в своем обращении к Беглову.

Основания для снятия Березина аналогичны случаю с Ждановой. Партия может отозвать направленного ею члена комиссии, но лишь мотивировав свое решение. Без веских причин нельзя освобождать от должности члена избиркома во время избирательной кампании и за год до прекращения полномочий комиссии, следует из федерального закона о выборах.

На это же обратил внимание и Березин в разговоре с ЗАКС.Ру. Он добавил, что отношения с Партией роста прекратил месяц назад из-за конфликта с Дмитриевой:

- В связи с хамским и оскорбительным поведением ее лидера Оксаны Дмитриевой, которая неподобающим образом ведет себя в общении с ближайшим ее окружением.

Суть конфликта он не раскрыл. Член ГИК добавил, что сам уходить из комиссии не собирается.

Дмитриева все же надеется, что Березин сам сложит свои полномочия. Она пояснила, что своим заявлением Партия роста отреклась от дальнейших действий члена Горизбиркома.

- Мы приняли политическое решение. Проинформировали всех участников политического процесса, что, какие бы действия ни совершались, его действия с нами уже не связаны. Мы их не поддерживаем. Даже не то что не поддерживаем, а заранее осуждаем, - сказала депутат.

София Саттарова