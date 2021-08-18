Горсуд оставил в силе отказ "яблочнику" Сиялову в регистрации кандидатом

Санкт-Петербургский городской суд 18 августа не стал отменять решение ТИК №45 об отказе в регистрации на выборы в Заксобрание выдвиженцу от "Яблока" Илье Сиялову, сообщил ЗАКС.Ру сам экс-кандидат. Заседание длилось около пяти часов.

Член ГИК с правом решающего голоса Ольга Покровская, которая представляла "Яблоко" на заседании в качестве заинтересованного лица, рассказала ЗАКС.Ру, что не считает написание слова "кандидаты" вместо "делегаты" на одном из документов Сиялова значительной ошибкой и отметила, что ТИК уведомила о ней ненадлежащим образом. Сиялов узнал о неточностях в своих документах поздним вечером пятницы, когда времени на разбор ошибок не оставалось. Что именно не так указал Сиялов — комиссия не пояснила.

- Извещение было сформулировано таким образом, с моей точки зрения, что было абсолютно непонятно, что ему вменяют. Там была масса всякой ерунды. За всем этим огромным массивом вскрылась реальная опечатка в решении о его выдвижении, которая ничего не решала. Формально да, опечатка была, я это признаю. Такое может случиться с каждым. Закон устанавливает четкий порядок, каким образом такие ошибки должны исправляться и как о них должны оповещать, — рассказала Покровская.

Сиялов сказал в беседе с ЗАКС.Ру, что продолжит добиваться своей регистрации.

- Мы будем обжаловать. Пять часов заседания для того, чтобы выслушать решение, которое заранее готово. Мы привели огромное количество доводов, почему нас нужно зарегистрировать. Прокурор достала бумажку, по которой зачитала, что доводы были неубедительны. Нужно отказать. Ну зачем там вообще сидела товарищ прокурор? - рассказал Сиялов.

В начале августа ТИК №45 отказала кандидату от "Яблока" в регистрации из-за ошибки при указании количества делегатов на съезде партии. Комиссия также "нашла" у Сиялова несовершеннолетнюю дочь, об имуществе которой кандидат якобы не отчитался перед избиркомом. Правда, потом оказалось, что детей у него нет, и ТИК признала свою ошибку.

Сиялов подал жалобу на решение ТИК в Горизбирком. На заседании 11 августа члены ГИК поддержали отказ в регистрации.

Константин Леньков