Единороссы жалуются на "беспредел"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Скоро осень, а у Заксобрания Петербурга продолжается весенняя сессия. В день заседания 18 августа Мариинский дворец пикетировал миллионер-девелопер, а с парламентской трибуны призывали укротить губернатора Беглова и жаловались на "беспардонное вмешательство" в выборы. Эти заявления сделали представители "Единой России", отношения с городской администрацией у которой обострились как никогда.

Участников и гостей очередного заседания парламента Петербурга у входа в Мариинский дворец встречал представитель партии "Новые люди" Дмитрий Павлов. В руках он держал плакат "Депутаты без зарплаты". Пикетчик объяснил ЗАКС.Ру, что вместе с однопартийцами выступает за перевод регионального парламента на непрофессиональную основу. Зарплату, по мнению политика, должны получать руководители ЗакСа, председатели комитетов и комиссий, а также лидеры фракций.

- Когда собирали подписи за выдвижение нашей партии, столкнулись с тем, что в некоторых районах Санкт-Петербурга жители даже не знают фамилии своих депутатов… Поскольку люди не знают своего человека и не понимают, что он там делает, и родилась такая идея, - рассказал участник пикета.

Павлов — президент девелоперской группы компаний "Колвэй". Будучи мундепом города Пушкин, он задекларировал доход за 2020 год в размере 29,5 млн рублей. Мариинский дворец давно, а возможно и никогда не видел рядом со своими стенами настолько обеспеченного акциониста.

На самом заседании ожесточенно обсуждали коллективное обращение в ЦИК. Название "Новых людей" в этом документе упоминается несколько раз, и все время в негативном ключе. Депутаты попросили Эллу Памфилову проверить законность регистрации списков кандидатов от этой партии, а заодно и от РПСС — еще одного новичка на выборах. И тех и других уже не в первый раз обвинили в злоупотреблении административным ресурсом.

Выборы в Петербурге в этом году имеют свои особенности. "Административный кандидат" здесь не всегда равняется единороссу. Действующий спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на нынешних выборах выдвигается в Госдуму, и несколько близких ему депутатов жалуются на барьеры, которые создают им районные администрации. Якобы чиновники районных администраций в отдельных округах помогали собирать подписи представителям "Новых людей" и браковали автографы избирателей в поддержку нескольких единороссов, которые шли на выборы самовыдвиженцами.

Во время обсуждения обращения в ЦИК "старейший" депутат Сергей Никешин, не допущенный до выборов территориальным избиркомом, рассказал о том, как непросто самовыдвиженцу пройти проверку подписей избирателей. Рассуждая об этом, единоросс упомянул некоего "руководителя в Горизбиркоме", который раньше работал в руководстве комитета территориального развития. Таких людей в составе ГИК нет. Зато этим комитетом раньше руководил вице-губернатор Александр Бельский, курирующий внутреннюю политику в Петербурге.

- Проверяется база данных по системе ГАС "Выборы", - рассказал Никешин. - Приходят эксперты, проверяют подписи. Если все нормально, проверка полдня длится обычно. После чего берется пауза, и приезжает уже другая команда экспертов. Есть у нас один руководитель в Горизбиркоме, бывший руководитель комитета территорильного развития, который, собственно говоря, подруливает этими экспертами. Они заново проверяют подписи и совершенно другой результат выдают. Плюс после проверки по базе ГАС "Выборы" направляется обращение представить базу МВД... После этого картина, конечно, принципиально меняется.

Депутат Галина Назарова уверяла с трибуны, что жители округа № 14 в Калининском районе не видели сбора подписей в поддержку "Новых людей", хотя ТИК зарегистрировала кандидата этой партии быстро и без проблем.

- Сбор 4000 подписей не может быть незамеченным. Где работали законспирированные сборщики? Как работала подпольная организация? Вопрос остается открытым, - сказала депутат.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в своем выступлении упомянул о "мерзостной листовке", которую распространяли в отношении Назаровой в Калининском районе. Он также сказал, что его коллега стала жертвой "откровенного вымогательства". Позже ЗАКС.Ру попытался уточнить у Назаровой, о чем шла речь. Депутат ответила, что обо всем подробно сказала в своем выступлении и предложила отправить ей письменный запрос.

Выступая с трибуны, Макаров заявил о недопустимости "грубого беспардонного вмешательства в выборы" и несколько раз повторил, что "раздрай в депутатские ряды" пытаются внести извне. Он упоминал неких "кукловодов" и политтехнологов, не называя имен. Когда на брифинге спросили, кого конкретно спикер имел в виду, прямого ответа он так и не дал.

Зато известный своей прямотой беспартийный член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев — его тоже не так давно не допустили до выборов — сказал то, что хотел:

- Отвечая на видеообращение Татьяны Булановой, которая сказала, что, наверное, губернатор не знает, что творят его чиновники, Элла Александровна Памфилова честно и благородно говорит: "Да нет, знает". А я хочу сказать большее. Не то, что знает, но и руководит этим процессом… Я хочу воспользоваться этой трибуной и обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый товарищ президент, укротите господина Беглова.

На этих словах микрофон Васильеву отключил спикер Макаров. Когда звукоусиление появилось вновь, депутат сравнил городскую избирательную комиссию с мафиозной структурой и заявил, что там творится "беспредел".

Оппозиционные депутаты по тексту обращения к Памфиловой тоже выступали, но не слишком эмоционально. Казалось, их происходящее в ходе избирательной кампании впечатлило не так сильно, как единороссов.

- Речь идет о тех нарушениях, с которыми я в нашем городе давно уже знаком. Кого-то не допускают до выборов, потому что у него якобы плохие подписи, а человека, который собрал подписи худшего качества, допускают. Просто раньше это касалось только оппозиции, - объяснил ЗАКС.Ру беспартийный Михаил Амосов.

Только Партия роста публично объявила о своем несогласии с проектом обращения в ЦИК. Лидер фракции Оксана Дмитриева заявила, что выступает за допуск всех к избирательному процессу. Представительница КПРФ Ольга Ходунова, в целом согласившись с доводами о нарушениях, предложила единороссам посмотреть на собственные билборды, на которых в заслуги партии власти записаны строительство новых школ и пособия детям.

Инициировавший обращение в ЦИК единоросс Юрий Бочков первым из однопартийцев, еще в июле, начал публично заявлять об административном ресурсе, которым якобы пользовались "Новые люди" при сборе подписей. Он обращался по этому поводу в Горизбирком и прокуратуру, но оперативной реакции не получил.

- Пока, к сожалению, все ответы, которые я получаю, промежуточные. Они о том, что идет расследование и всё будет сообщено дополнительно. Это может затянуться практически до конца избирательной кампании, - рассказал ЗАКС.Ру Бочков.

На выборы он идет от Пушкинского района. Именно соперником Бочкова стал представитель "Новых людей" Дмитрий Павлов. Выступая с трибуны, единоросс, не называя фамилии, в очередной раз обвинил в его в связях с исполнительной властью:

- Совершенно открыто с участием городских и районных СМИ до избирателей незаконно, без оплаты с избирательных счетов, доносится информация об участии представителей партии "Новые люди" в различных официальных мероприятиях городской, районной администрации и муниципальных образований… Наконец, проходит открытие МФЦ с участием кандидата от партии "Новые люди".

Павлов рассказал ЗАКС.Ру, что речь идет о церемонии открытия центра обслуживания населения в микрорайоне Славянка. Он открылся по его инициативе в здании, где располагается частная управляющая компания.

- У меня в Славянке живет много друзей. Я их управляющей компании еще два года назад советовал сделать эту службу по примеру МФЦ. И они прислушались. Это здание частной управляющей компании, никакого административного ресурса здесь нет. Просто этот бездельник из пальца высасывает такие факты и пытается опорочить политическую конкуренцию, - поделился Павлов.

Партия "Единая Россия" вообще стала "постной", а отдельные ее представители слишком удалились от народа, считает кандидат. Бочков, по словам Павлова, и сам использует приемную в здании администрации Пушкинского района. Однако избиратели в таких микрорайонах, как Шушары, все равно не сразу вспоминают, кто их представляет в городском парламенте, заявил представитель "Новых людей".

текст: Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников