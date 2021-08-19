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Новости 9:55

Матвиенко просят прекратить поквартирный сбор подписей за кандидатов на выборы

фото ЗакС политика Матвиенко просят прекратить поквартирный сбор подписей за кандидатов на выборы

Руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов уверен, что в России следует избавиться от процедуры поквартирного сбора подписей за кандидатов на выборы.

С соответствующей инициативой Орлов уже обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Политолог указал, что перед каждыми выборами представители избирательных штабов приходят домой к гражданам и раздают агитационные материалы, однако если в одном избирательном округе имеется большое количество кандидатов, то постоянные визиты волонтеров в квартиры напрягают как их самих, так и жителей.

Кроме того, подчеркивает Орлов, часто под видом членов избирательных штабов скрываются мошенники.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей", - говорится в обращении Орлова к Матвиенко.

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