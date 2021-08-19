Матвиенко просят прекратить поквартирный сбор подписей за кандидатов на выборы

Руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов уверен, что в России следует избавиться от процедуры поквартирного сбора подписей за кандидатов на выборы.

С соответствующей инициативой Орлов уже обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Политолог указал, что перед каждыми выборами представители избирательных штабов приходят домой к гражданам и раздают агитационные материалы, однако если в одном избирательном округе имеется большое количество кандидатов, то постоянные визиты волонтеров в квартиры напрягают как их самих, так и жителей.

Кроме того, подчеркивает Орлов, часто под видом членов избирательных штабов скрываются мошенники.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей", - говорится в обращении Орлова к Матвиенко.